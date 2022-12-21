En Sağlam Çekici Markaları Hangileridir?

Römork ve yarı römork kasaları çekmek için imal edilen ve yük taşımayan motorlu araçlara çekici adı verilir. Dünyada en çok tercih edilen, en sağlam çekici markaları arasında SCANIA çekiciler, ilk sırada yerini alır. Nakliyecilik işinde yaygın olarak kullanılan çekiciler farklı sektörlerde de önemli bir yere sahip olmayı başarmıştır.

Genel anlamda tır olarak bilinmekte olup vergi mevzuatı açısından resmi olarak çekici olarak sistemlerde yer alır. Çekici satın alınırken aracın yapısı, kullanım alanı, dayanıklılık gibi etkenler ön planda olmalıdır. Güçlü ve sağlam yapıları ile ön planda olmayı başaran SCANIA çekici modelleri, uzun yıllar sorunsuz kullanım imkanı sunar.

Çarpışma testleri yapan SCANIA firması üretimde ne kadar hassas olduğunu ve çarpışma durumunda güvenliğin ne oranda olduğunu ölçmeyi hedeflemiştir.

SCANIA Çekicilerinin Özellikleri Nelerdir?

Konforlu ve rahat iç tasarım: Krom malzemeden yapılan, şık iç tasarımla beraber güvenliğe ve verimliliğe büyük önem verilmiştir. Emniyet kemeri hatırlatma, sesli ve ışıklı uyarı sistemi, çekicinin önündeki araçla arasındaki mesafeyi ölçme gibi özellikleri sunmuştur.

Krom malzemeden yapılan, şık iç tasarımla beraber güvenliğe ve verimliliğe büyük önem verilmiştir. Emniyet kemeri hatırlatma, sesli ve ışıklı uyarı sistemi, çekicinin önündeki araçla arasındaki mesafeyi ölçme gibi özellikleri sunmuştur. Araçtaki verimliliği arttırmak için genişletilmiş rüzgarlıklar: aracın verimliliğini arttırmak için genişletilmiş rüzgarlıklar, hava akımını düzenleyerek sürtünme katsayısını en azami seviyeye indirmeyi hedeflemiştir.

aracın verimliliğini arttırmak için genişletilmiş rüzgarlıklar, hava akımını düzenleyerek sürtünme katsayısını en azami seviyeye indirmeyi hedeflemiştir. Otomatik şanzıman ile ekonomik sürüş: Yeni otomatik şanzıman ile yüksek hassasiyet derecesinde elektro hidrolik sistem debriyajın minimum seviyede yıpranmasını önlemek amacıyla eklenmiştir.

SCANIA çekici modelleri yakıt verimliliği, yenilikçi güç aktarma gibi özellikleriyle ön planda olmayı başarmıştır. Operatörlerin verimlilik ve performansını arttırırken, çevresel etkiyi azaltarak geniş bir yelpazede taşımacılık çözümleri sunan SCANIA çekici modelleri en sağlam çekiciler arasında yerini alır.