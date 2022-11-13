Engelli Vatandaşlar İçin 5 Yeni Araç Şarj İstasyonu Kuruldu

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırarak sosyal yaşamın içine katılmalarını sağlamaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, önemli bir hizmeti daha hayata geçirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Malatya kent merkezinde 5 farklı noktaya kurulan şarj istasyonları sayesinde, akü şarjı eksik olan engelli vatandaşlar araçlarını bu noktalarda şarj ederek enerji sıkıntısı yaşamadan gönüllerince gezme fırsatına kavuşmuş olacaklar. Engelli vatandaşlar için daha önceden eski belediye meydanı ile Dörtyol mevkiinde iki adet şarj istasyonu kurulumu gerçekleştirilmişti. Son olarak Hürriyet Parkı, Kernek Meydanı, Soykan Meydanı, Nikah Sarayı ve Büyükşehir Belediyesi yanına (Sümer Cami önüne) kurulumu gerçekleştirilen 5 adet yeni şarj istasyonu da engelli vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı.

Toplamda 7 noktada kurulan şarj istasyonlarında engelli vatandaşlar evde yaklaşık 10 saate dolan akülerini bu istasyonlarda daha kısa sürede doldurulabilecek. Bu istasyonlar sayesinde engelliler ’aküm ne zaman bitecek’ korkusu yaşamadan Malatya caddelerinde rahatça gezebilecekler.