Engellilerin Engelsiz Enler Programına Yoğun İlgi

Malatya Nikâh Sarayı’nda düzenlenen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş, Engelli derneklerinin temsilcileri, Engelliler ve Aileleri yoğun bir ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, engelliler adına empati kurmanın önemine değinerek, “Herkes engellidir ve herkes birer engelli adayıdır.” Asıl engellilik sevgi engeli olmaktır, toplum olarak sevgi engelini aşmak için daha çok çaba harcamamız gerekiyor dedi.

Malatya’yı engelsiz Malatya haline getirmek adına yapılan çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Gürkan, eksikleri giderme noktasında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ve engellilere yönelik her zaman destek olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Malatya da engellilere yönelik yapmış olduğu çalışmaları ve hizmetleri görüyoruz. Malatya’yı tam bir engelli dostu şehir yaptığına şahidiz. Sayın Başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra engellilerin hayatını kolaylaştırmak için çaba gösteren ve bu duyarlılıkları için, engelli camiasında takdir toplayan Bilal Çobanoğlu’na, Hasan Hüseyin Adıgüzel’e, Şenol Sarıcı’ya, Hasan Şanlı’ya, LCW adına Didem Polat’a, Vuslat Tv adına Nigar Kılıç’a plaket takdim edildi.

Program sonunda katılımcılar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte hatıra fotoğrafları çektirip, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.