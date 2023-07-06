Enkaz altında kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı

Malatya'da ağır hasarlı bir binanın yıkım işlemleri sırasında enkaz altında kalan yavru iki kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Enkaz altında kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da ağır hasarlı bir binanın yıkım işlemleri sırasında enkaz altında kalan yavru iki kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yeşilyurt ilçesi Aşağı Bağlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ağır hasarlı bir binanın yıkım işlemleri sırasında vatandaşların kedi sesi duyduklarını belirtmesi üzerine yıkımı durduran ekipler, yavru iki kedinin enkaz altında kaldığını belirledi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yavru kediler ekipler tarafından yapılan çalışma sonrası enkaz altından çıkarılarak, sahiplerine teslim edildi.

Enkaz altında kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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