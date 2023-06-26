Enkazların gölgesinde bayram telaşı

Deprem bölgesinde işyerleri yıkılan esnaflar kent merkezinde kurdukları tezgahlar ile bayram öncesi satışlarını sürdürüyor.

6 Şubat depremlerinde en çok yıkılan şehirlerden biri olan Malatya’da yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kent merkezinde binlerce işyerinin yıkılması ile esnaflar için geçici konteyner işyerleri faaliyete geçerken, birçok esnafta merkezi yerlerde kurdukları tezgahlarda satışlarına devam ediyor.

Mağazalarından kurtardıkları ürünleri uygun fiyata satan esnaf, bayram nedeniyle yoğunluk yaşandığını belirterek buruk bir bayram öncesini yaşadıklarını ifade ettiler.

Eski bayram önceleri olmasa da yine de bir yoğunluk yaşandığını söyleyen esnaflar, bayram sonrası ise geçici konteynerlerde faaliyetlerine devam edeceklerini belirttiler.