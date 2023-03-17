Erik'ten Ronaldo'nun Ayrılış Mesajı

Manchester United'ın ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, takımdan ayrılma kararı aldıktan sonra teknik direktör Erik ten Hag'ın uykusunu kaçırmadığını söyledi. dinamobet giriş Hollandalı teknik adam, Ronaldo'yu takımdan gönderdikten sonra rahat bir şekilde uyuyabildiğini açıkladı.

Ten Hag, Dünya Kupası öncesi yaptığı sert eleştiriler sonrası Ronaldo'yu takımdan gönderme kararı aldığını açıkladı. Manchester United'ın sahipleriyle yaptığı görüşmeler sonrası Ronaldo'yu kadroda istemediğini belirten teknik adam, takımın ilerlemesi için bu kararı aldığını dile getirdi.

Hollandalı teknik direktör, aldığı kararın sonuçlarını bilse de, Melbet giriş sorumluluğunun farkında olduğunu ifade etti. Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının kendisini rahatsız etmediğini belirten Ten Hag, futbolcu için kendi nedenlerinin olduğunu ve takımın ilerlemesi için böyle bir karar almak zorunda olduğunu söyledi.

Manchester United'ın Ronaldo'nun ayrılışı sonrası nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu. Futbol dünyasının en önemli oyuncularından biri olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılması, taraftarlar ve teknik direktör Ten Hag arasında büyük bir tartışma yarattı.

Öte yandan, Ronaldo'nun yeni takımı Juventus ile ilgili de haberler çıkmaya devam ediyor. Transfer piyasasının en önemli isimlerinden biri olan Ronaldo'nun, türkbet giriş Juventus forması altında ne kadar başarılı olacağı ise futbol dünyasının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılması, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ronaldo, Manchester United'a 2003 yılında transfer olmuş ve burada birçok başarıya imza atmıştı. 2008'de takımı ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Ronaldo, 2009, 2013 ve 2018 yıllarında da takımı ile Premier League şampiyonluğu kazanmıştı.