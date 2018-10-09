ERZİNCAN:
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09 Ekim 2018 Salı 11:14

AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik Erzincan’da

AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Akşit Dayı Erzincan AFAD İl Müdürlüğü’ne ziyarette bulundular.Erzincan AFAD İl Müdürü Kadir Çelik tarafından karşılanan AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ve Genel Başkan...

AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik Erzincan'da
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AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Akşit Dayı Erzincan AFAD İl Müdürlüğü’ne ziyarette bulundular.

Erzincan AFAD İl Müdürü Kadir Çelik tarafından karşılanan AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Akşit Dayı, AFAD çalışanlarının sorunları ve çözümü noktasında izlenecek yollar hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ziyaret esnasında yaptığı açıklamasında; “AFAD-Sen Genel Başkan Yardımcısı Akşit Dayı ile birlikte Erzincan AFAD İl Müdürü Kadir Çelik beyi ziyarete geldik. Bu ziyarette Erzincan’da oluşabilecek sorun veya sıkıntılar varsa bunlarla ilgili istişarede bulunacağız. Daha sonra AFAD çalışanları ile bir arya geleceğiz. Burada da sorun sıkıntıları dinleyeceğiz, daha sonra bu sıkıntıları ilgili birimlere aktaracağız. Şu anda Türkiye’de Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu seçim vaatlerinden bir tanesi ek göstergelerin 3 Bin 600’e çıkarılması ile ilgili bir çalışma var. Buradaki hizmet gurupları içerisinden AFAD çalışanlarının toplamda 6 Bin 500’e tekabül eden AFAD çalışanın da ekonomik anlamda bir ilk getireceğine inanıyoruz. Çünkü sayısal olarak 6 Bin 500 kişiyiz. AFAD çalışanların diğer kamu kurumlarından nazaran bir avantajının elde edilmesi amacıyla 3 Bin 600 ek göstergeye dahil edilmesi hem Türkiye hem de AFAD için büyük avantaj olacaktır. Bu ziyaretimizin ardından Giresun’u ziyaret edeceğiz ve bölge illeri ziyaretimiz devam edecek” dedi.

Ziyaretin Ardından AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Akşit Dayı Erzincan AFAD çalışanları ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinlediler.
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