ERZİNCAN:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 09:08

Aile Danışma Merkezleri Koordinasyon toplantısı yapıldı

Erzincan’da Aile Destek Merkezleri(ADEM)’nin faaliyetlerini değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yürütülen faaliyetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi kararlaştırıldı.İl Müdürü Muhammer Doğan’ın başkanlığında...

Aile Danışma Merkezleri Koordinasyon toplantısı yapıldı
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Erzincan’da Aile Destek Merkezleri(ADEM)’nin faaliyetlerini değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yürütülen faaliyetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi kararlaştırıldı.

İl Müdürü Muhammer Doğan’ın başkanlığında İl Müdür Yardımcısı Mehmet Rufai Yağcıoğlu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür V.Bedir Baran Biçer, Erzincan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) Müdürü Remzi Sarıgöl ve 8 ilçenin SYDV müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ADEM’lerde halihazırda yürütülen faaliyetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi, faaliyet çeşitliliğinin arttırılması konularında istişareler yapılarak, yeni açılacak olan ADEM’lerin faaliyet içeriğinin belirlenmesi ve koordinasyonun sağlanması ile ilgili planlama yapılıp Tercan ilçesinde açılması planlanan ADEM’in faaliyetlerinin planlanması gerçekleştirildi.

Toplantı hakkında bilgi veren İl Müdürü Muhammer Doğan "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermekte olan Aile Destek Merkezlerinde(ADEM) kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimleri ile sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanmasına yönelik faaliyetler düzenlenmektedir. Mevcut faaliyetlerin yanı sıra aile ve bireylerin sorun çözme bilgi ve becerilerinin arttırılması yönünde eğitici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de yürütülmektedir. Bunun yanı sıra ADEM bünyesinde faaliyet gösteren kurslara katılan vatandaşlarımızın toplumsal hayata uyumun sağlanmasını teminen milli, manevi ve moral değerleri arttırmaya ve yaşatmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaları da desteklenmektedir. Söz konusu çalışmaların ilimizde yürütülmesi adına halihazırda il merkezinde ve ilimiz Kemah ilçesinde faaliyete başlamış ADEM bulunmakta olup, diğer ilçelerimizde hizmet verecek ADEM’ler ile ilgili sürecin planlanması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde bulunan Aile Destek Merkezleri(ADEM)’nin faaliyetlerini değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir." dedi.
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