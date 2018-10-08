ERZİNCAN:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 09:01

Altın Bebek Dostu İl Erzincan

Erzincan kamu hastaneleri, özel hastane ve Aile Hekimliği birimlerinde başarılı emzirme uygulamaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Altın Bebek Dostu İl’ plaketi ile ödüllendirildi.Plaketi İl Sağlık Müdürü Dr. Ögrt. Üyesi...

Altın Bebek Dostu İl Erzincan
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Erzincan kamu hastaneleri, özel hastane ve Aile Hekimliği birimlerinde başarılı emzirme uygulamaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Altın Bebek Dostu İl’ plaketi ile ödüllendirildi.

Plaketi İl Sağlık Müdürü Dr. Ögrt. Üyesi Erkan Hirik ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birim Sorumlusu Uzm.Dr. Türker Bekar , UNICEF Türkiye temsilcisi Dr. Mehmet Ali Topaloğlu’nun elinden aldı. Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Ögrt. Üyesi Erkan Hirik yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ve UNİCEF işbirliğinde temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olarak belirlenen "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Programı" Erzincan ’da başarılı bir şekilde yürütülmeye devam ediyor. Program kapsamında il genelinde tüm Kamu Hastaneleri, özel hastane ve Aile Hekimliği Birimlerinin tamamı Bebek Dostu unvanı aldı. "Emzirme Haftası" kapsamında ise Erzincan’a Altın Bebek Dostu İl Plaketi verildi. Bu hususta son dereceli meşakkatli işlere imza atan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.
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