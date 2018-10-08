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08 Ekim 2018 Pazartesi 09:01

Başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi

Üzümlü Belediye başkanlığının yürüttüğü SODES projesi kapsamında tamamlanan aşçı yardımcılığı ve sıhhi tesisatçılık kurslarındaki kursiyerlere sertifikaları ve hediyeleri yapılan törenle teslim edildi.Üzümlü Belediye Başkanlığının...

Başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi
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Üzümlü Belediye başkanlığının yürüttüğü SODES projesi kapsamında tamamlanan aşçı yardımcılığı ve sıhhi tesisatçılık kurslarındaki kursiyerlere sertifikaları ve hediyeleri yapılan törenle teslim edildi.

Üzümlü Belediye Başkanlığının yürüttüğü “Emekle Kazanalım Muhabbetle Bereketlenelim” isimli SODES projesi kapsamında 75 günlük Aşçı Yardımcılığı ve 72 günlük Sıhhi Tesisatçılık Kursları tamamlandı. Proje ortağı Üzümlü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, kurs sonunda yapılan sınav sonucunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları ve hediyeleri törenle teslim edildi. Sertifika töreni; Üzümlü Belediye Başkanı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Bürosu Uzmanları, Proje Koordinatörü ,Kurs Eğitimcisi ve Kursiyerlerin katılımıyla gerçekleşti. Proje bilgilendirme ve bilinçlendirme kapsamında yapılacak olan; Aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik faaliyetler ve yurttaşlık,kentlilik,birlikte yaşama bilincini güçlendirmeye yönelik faaliyetler ile devam ediyor.
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