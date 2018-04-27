Başkan Başsoy 4 yıllık çalışmalarını anlattı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 4 yıllık çalışmalarını düzenlenen toplantıyla, Ak Parti İl teşkilatlarına anlattı.

Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Ak Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut, Kadın Kolları Başkanı Gülseren Narbay, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Keleş, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda her gelişimin bir değişimle başladığını belirten Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Yaklaşık dört yıldır yedi gün yirmi dört saat hizmet vermeye devam ediyoruz.4 yılda şehrimize 125 Milyon liralık yatırım yaptık. Bu güne kadar şehrimizde 300km içme suyu hattı değiştirmesi 20km kanalizasyon, 20km yağmur suyu hattı, 12km içme suyu ishale hattının değiştirilmesi, Atık Su Arıtma Tesisinin revizyonu, İtfaiye binasının yenilenmesi, Jeotermal kaplıcaların yenilenmesi, yeni bir kreşin inşası, 15 Park, 10 adet Muhtar Evi, Ekşisu mesire alanın yenilenmesi bütün bunların yanında asfalt kaldırım çalışmaları gibi birçok çalışma gerçekleştirdik. Bunları sizlerde yakinen görüyorsunuz. Ancak şimdi sizlere 3 adet projeden bahsedeceğim bunlar mega projeler. Birincisi Aksu deresi projesi bu projeyle şehrimize saniyede 750 litre su gelecek, suyun fazlasını sulama suyu olarak kullanacağız. Şu anda kullandığımız suyun maliyeti 5 Milyon TL. artık bu parayı ödemeyeceğiz. Ayrıca bu projeyle elektrik de üreteceğiz. İkinci projemiz tramvay projesi inşallah 2018 yılında temellerini atacağız. Üçüncü projemiz Cumartesi Pazarı projesi 2018 de temellerini atacağımız projenin 4 katlı olacak iki katı otopark olacak 3. Kat Pazar alanı dördüncü katı kafeterya olacak hayırlı uğurlu olsun" dedi.