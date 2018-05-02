ERZİNCAN:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:14

Başkan Başsoy belediye çalışmalarını muhtarlara anlattı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, Erzincan Belediyesi tarafından son 4 yılda şehir genelinde yürütülen çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu.Başkan Başsoy ve beraberindeki...

Başkan Başsoy belediye çalışmalarını muhtarlara anlattı
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Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, Erzincan Belediyesi tarafından son 4 yılda şehir genelinde yürütülen çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Başkan Başsoy ve beraberindeki muhtarlar gerçekleştirilen toplantının ardından Jeotermal Yaşam Merkezi, Kaplıcalar , İtfaiye binası, Piri Sami Hazretleri Türbe Cami ve Atık Su Arıtma Tesisini gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Daha sonra bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “4 yılda şehrimize 125 Milyon liralık yatırım yaptık. Bu güne kadar şehrimizde 300km içme suyu hattı değiştirmesi 20km kanalizasyon, 20km yağmur suyu hattı, 12km içme suyu ishale hattının değiştirilmesi, Atık Su Arıtma Tesisinin revizyonu, İtfaiye binasının yenilenmesi, Jeotermal kaplıcaların yenilenmesi, yeni bir kreşin inşası, 15 Park, 10 adet Muhtar Evi, Ekşisu mesire alanın yenilenmesi bütün bunların yanında asfalt kaldırım çalışmaları gibi birçok çalışma gerçekleştirdik. Bunları sizlerde yakinen görüyorsunuz.” Dedi.

Mahalle muhtarları ise gerçekleştirdiği çalışmalardan Dolayı Başkan Başsoy’a teşekkür ettiler.

Gerçekleştirilen toplantıda başkan Başsoy’a Belediye Başkan Yardımcıları eşlik ettiler.
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