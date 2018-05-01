ERZİNCAN:
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01 Mayıs 2018 Salı 08:02

Başkan Başsoy’dan 1 Mayıs Kutlama Mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Başsoy mesajında "Ülkemizin ve şehrimizin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında, emek ve alın terleriyle önemli...

Başkan Başsoy'dan 1 Mayıs Kutlama Mesajı
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Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başsoy mesajında "Ülkemizin ve şehrimizin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında, emek ve alın terleriyle önemli pay sahibi olan işçi ve emekçi kardeşlerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü" tebrik ediyorum

Emek, dinimizce de kutsal sayılan bir kavramdır. "Emek sahibine hakkını, alnının teri kurumadan vermek." gibi bir geleneğe sahibiz. Bu bilinçle hareket edilmesini salık veren düsturlarımız, aslında ekonomilerimizi ayakta tutabilmenin ince sırlarını, ipuçlarını, yüzyıllardır, nesilden nesile aktararak bizlere ulaştırmıştır.

Ülkemizin; daha kalkınmış ve daha üretken hale gelmesinde emekçilerin alın teri ve emeği bulunmaktadır. Bizde sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak bugüne kadar, çalışanların her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Başta İş Sağlığı ve Güvenliği olmak üzere işçilerin hak arayışları konusundaki girişimlerine ve sendikal faaliyetlerine hep destek olduk. Bundan sonra da aynı ilkelerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Devlet olarak resmen kutladığımız bu günde, verdiğimiz demokratikleşme mücadelesini bir adım daha ileriye taşımak, yine bizim elimizde. Sağduyu ile bu güne yüklenen mananın dışına taşmadan kutlanacak 1 Mayıslar, ülkemizde sadece sözde demokrat batı ülkelerine ders verecek bir zeminin oluşmasına imkân sunacaktır.

1 Mayısların, emeğe ve emek sahiplerine daha çok saygı ortamı oluşturması, onlar için daha yaşanılabilir bir hayat sürdürebilmelerine imkân sunması temennisi ile." dedi.
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