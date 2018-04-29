ERZİNCAN:
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29 Nisan 2018 Pazar 10:28

Başkan Başsoy’dan Berat Kandili Mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Berat Gecesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başsoy mesajında "Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller hepimiz için ruhani bir arınma ve hayat muhasebesi imkânı sağlayan gecelerdir. Berat...

Başkan Başsoy'dan Berat Kandili Mesajı
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Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Berat Gecesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başsoy mesajında "Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller hepimiz için ruhani bir arınma ve hayat muhasebesi imkânı sağlayan gecelerdir. Berat gecesi de hayat yolculuğumuzun en bereketli duraklarından biridir. Berat bizlere varlığımızı yeniden gözden geçirme, muhasebe ve tefekkür imkânı kazandıran bir fırsat gecesidir. Berat, mağfirettir. İlahî rahmetin tecelli ettiği gündür. Berat, nedamet ve umut zamanıdır. Berat gecesi bize sadece Allah’ın affına mazhar olmayı değil, affedici olmayı da hatırlatır. Zira Allah’tan af bekleyen affedici olur. Kendisine, ailesine, din kardeşlerine, çevresine ve tüm kâinata karşı affedici ve hoşgörülü olur.

Bu gecede Yüce Mevla’dan en büyük niyazımız, ülkemizde ve dünyada akan kanların durması, insanlıktan nasiplerini almamış hainlerin, din ve devlet düşmanlarının sonunun gelmesidir. Yüce Mevlam! Bu mübarek geceler hürmetine bu niyazımızı geri çevirme.

Rabbimiz, günah yüklerinden arınmış hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş, yüreğini imana açmış, kullar olarak Ramazan ayına ulaşmamızı nasip eylesin. Bu gecelerin manasının idraki, size ve sevdiklerinize sağlık ve mutluluk, geçmişlerinize rahmet, ülkemize ve Erzincan’ımıza huzur getirmesi temennisi ile Berat kandiliniz mübarek olsun." dedi.
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