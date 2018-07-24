ERZİNCAN:
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24 Temmuz 2018 Salı 17:12

Başkan Başsoy’dan EGC’ye Ziyaret

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Erzincan Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.Başkan Başşoy gerçekleştirdiği ziyarette, basının yaptığı görevin önemine değinerek açıklamasında; “Gazeteciler...

Başkan Başsoy'dan EGC'ye Ziyaret
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Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Erzincan Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Başkan Başşoy gerçekleştirdiği ziyarette, basının yaptığı görevin önemine değinerek açıklamasında; “Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Erzincan Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ettik. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Halkın nabzını tutan sizler şehrin tanıtımı içinde büyük katkı sağlıyorsunuz. Basın halka yöneticiler arasında bir bağ kuruyor. Kimi zaman eleştirip kimi zaman takdir ediyorsunuz. Bu bizler için çok güzel bir durum. Takdir edilmekte eleştirilmekte hoşumuza gidiyor. Ben sağduyu içerisinde ifa ettiğiniz görevinizde başarılar diliyorum. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramınız kutlu olsun” dedi.

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına konuşan Mücahit Özdemir ise ziyaretlerinden dolayı Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’a teşekkür ederek basına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.
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