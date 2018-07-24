ERZİNCAN:
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24 Temmuz 2018 Salı 17:10

Başkan Başsoy’dan Rektör Akın Levent’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Akın Levent’i Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ziyaret etti.Ziyarette Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Rektör...

Başkan Başsoy'dan Rektör Akın Levent'e Hayırlı Olsun Ziyareti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Akın Levent’i Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Rektör Prof. Dr. Akın Levent’i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Başsoy 1800’lü yıllardan günümüze kadar Erzincan’ı Fotoğraflarla tanıtan “Kurtuluşunun 100. Yılında Erzincan” adlı kitabı Levent’e takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Akın Levent, üniversite gibi büyük ve önemli bir kurumun yönetimine talip olmanın özgüveni ve bu göreve takdir edilmenin heyecan ve onurunu yaşadığını ifade etti. Ziyaretinden ötürü Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’a teşekkür etti.
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