Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 2018 yılı olağan genel kurulunda yapılan seçimler sonucunda Bedir Limon yeniden başkanlığa seçildi.

Erzincan ESOB 2018 yılı olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Türkiye Kasaplar,Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Genel Başkanı Fazlı Yalçındağ yaptığı genel kurula, oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yönetim ve denetim kurulunun ibra edilmesinin ardından geçilen seçimlerde Bedir Limon yeniden 4 yıllık dönem için Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına seçilmiş oldu. Genel kurula hitaben bir konuşma yapan Bedir Limon "Tam dört yıl önce yine bu salonda yapılan Genel Kurulda Şahsımı ve Yönetim Kurulu üyelerimizi göreve getirdiniz. Dört yıl aradan sonra yine karşınızda bulunmakta ve bir dört yıl için daha sizlerden görev talep etmekteyiz.

Göreve geldiğimiz günden bu yana birçok çalışmanın altına imza attık. Yapılan bu çalışmaları bireysel başarıdan çok oluşturduğumuz ekip ile beraber yapılan doğru işlerin olumlu sonuçları olarak yorumluyoruz. 2014 Yılında göreve geldiğimizde, Birliğimizin içinde bulunduğu Ekonomik sorunlarının çözülmesi olmazsa olmazlarımızdandı. Birliğimizin en büyük gelir kalemini oluşturan Basit Usul Muhasebe dağılmış, Elde edilen gelir yarı yarıya düşmüş ve bu nedenle borçlar ödenemez hale gelmişti. Ve bu konuda Bütün Başkanlara Teşekkür ederim. Hep beraber yeniden bir organizasyonla ve sizlerin desteğiyle bugün itibariyle o ilk günlerdeki ivmeyi yakalamış bulunmaktayız.

Tabi ki sadece Basit usul gelirleriyle kalmayacaktık. Yine Konfederasyonla sürdürdüğümüz iyi ilişkiler sonucunda geçmiş dönemlerde alınan yardımları bizde almaya devam ettik. Çünkü biliyorduk ki; Birlik ne kadar güçlü olursa Odalarımızda o kadar güçlü olur.

Bu yapılanlar sadece bizim şahsi yeteneğimizden kaynaklanmadı. Bunlar bir ekip çalışmasının ve Planlı çalışmanın karşılığıydı. Bütün faaliyetlerimizi yaptığımız planlar üzerinden yürüttük. Hedeflerimizi belirledik ve çizgimizden asla taviz vermedik. Taşın altına el koymayı alışkanlığımız yaptık. Yaptığımız hiçbir çalışmayı yük olarak görmedik. Şehrin tamamını ilgilendiren sorunlarla alakalı fikir beyan etmekten hiç çekinmedik. Belki bunları yaparken kamuoyu önünde yapmadık ama ilgililerin yüzüne söylemekten hiç geri durmadık..

Tüm bu çalışmaları yaparken acaba Erzincan’ın dışında neler oluyor sorusunu kendimize sormayı da ihmal etmedik. Bizzat kendimizin katıldığı gibi, üyelerimizin de birçok sektörel aktivitelere katılmasını sağladık. Gelişimi uzaktan değil, yerinde inceledik. Tüm bunların yanında Erzincan’ın sahip olduklarını da dışarıyla paylaşmak istedik. Bu konuda yapılan organizasyonlarda hep vardık ve hep oradaydık..

Üst Kuruluşlarla olan ilişkilerimizi her zaman sıcak ve güncel tuttuk. Yaptıkları tüm toplantılara ve organizasyonlara bahane üretmeden katıldık. Belki bir kısmınız ‘’Başkan ne çok geziyor’’ diye düşünebilirsiniz. Ama şunu iyi bilin ki! Her gittiğiniz toplantı veya her gittiğiniz organizasyon, Ya birliğin yada bir odamızın sorunun çözümü demektir. Hatta görevim bittiğinde tecrübelerini aktarmak için size vasiyette bulunacağım tek husus ‘’Yapılan Toplantı ve Organizasyonlara katılmayı ihmal etmeyin’’ olurdu..

Değerli Üyeler,Ayrıca Göreve geldiğimiz günden beri içinde olduğumuz projelerle şehrimize katma değer sağladık. Üreten bir kurum olduk. Bu projelerden 136 Bin Avro bütçeli Eğitim projesi sonucunda şehrin; ticari, sosyal, kültürel, anlamda gelişmesine katkı sağlamış ve bunun sonucunda da, Birliğimiz bünyesinde kullanılacak Demirbaşlar elde edilerek ayrıca bir katma değer sağlamış bulunmaktayız..

Bundan sonraki dönemde ise; En büyük hayalimiz, Odalarımıza ve Esnaf sanatkarlarımıza yakışan bir hizmet binasının yapılması. Bu konuda her türlü çalışmayı yapacağımızdan kuşkunuz olmasın. Sadece bu konuda değil tabi ki, Ekonomik olarak daha güçlü hale gelmeye, Projelerle şehre ve Birliğimize destek olmaya, Esnafımızın ve Şehrimizin geleceğini ilgilendiren konularda yine fikir üretmeye ve gerekirse tepki göstermeye devam edeceğimizi bilmenizi istiyoruz..

Bu duygu ve iddialarla! Hizmet için yarışmak erdemdir. Aday olacak tüm arkadaşlarıma çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Özellikle Bu onurlu görevlerde bulunmuş ve bugün aramızda olmayıp Ahiret’e intikal etmiş Tüm Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine Allah’tan Rahmet diliyorum. Hayatta olan Üyelerimize ise Sağlık ve Mutluluk diliyorum.Gerçekleşecek Genel Kurulumuzun da; Birliğimize, Memleketimize, Esnafımıza Hayırlar getirmesini dileyerek,Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Başkan Bedir Limon’un listesinde şu isimler yer aldı: Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri: Namık Polater,Oral Sarıoğlu,Erkan Telçeken, Muhammet İhsan Yeşilbaş.Denetim Kurulu Asıl Üyeleri: Erdoğan Geyik,Mehmet Albayrak,Turgay Paçacı.Disiplin Kurulu Asıl Üyeleri: Mustafa Bayrak,Coşkun Yılmaz,Süleyman Cem Çağlık