Can Kardeş Çocuk Parkı açıldı

Erzincan Belediye Meclisi ve Mardin’in Derik Belediye Meclisi tarafından alınan karar ile iki belediye kardeş ilan edilmesinin ardından Erzincan Belediyesi tarafından Derik İlçesi’ne çocuk parkı yaptırıldı.

Açılışı yapılan Can Kardeş Çocuk Parkının programı münasebetiyle Mardin İli Derik İlçesine giden Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve Eşi Gülnaz Başsoy, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ile birlikte Can Kardeş Çocuk Parkı’nın açılışını yaptılar.

Derik Kaymakamı Hakan Kafkas konuşmalarında “Derik ilçemize geldiğimiz zaman tam bir savaş alanına gelmiştik. Çöpler atılmıyordu yollar yoktu sıfırdan bir ilçe oluşturmaya başladık. Tabi ki biz bu süreçte elimizden geleni yaptık ama çok eksiğimiz vardı. Sayın Belediye Başkanımız Ağabeyimiz Cemalettin Başsoy ile iletişime geçtik zaten başkanımızı takip ediyoruz Erzincan’da büyük işler yapıyor. Bizleri de kırmadı “Erzincan’da ki çocuklar oyun parklarına sahipse Derikli çocuklarımızın bir parkı niye bulunmasın” dedi. Mutabakatlarımızı yaptık kardeş belediye olduk. Sayın başkanımıza, Erzincanlı Hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bir kez daha ne kadar güçlü olduğumuzu hissettim ben Erzincanlı kardeşiniz olarak çok minnettarım çocuklarımız adına vatandaşlarımız adına ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun” dedi.

Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman Erzincan Belediyesi’nin yaptığı çocuk parkından dolayı memnuniyetlerini dile getirirken “Bildiğiniz gibi iki sene bu bölgede seçildiklerini idda eden ve kendini seçenlere hiçbir hizmet vermeyen belediye başkanlarının sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla artık terör örgütlerine hizmet vermeleri engellendi ve bölgede görevlendirmelerle belediye başkanlığı vekâletini oluşturdu. Başta Erzincan belediyesi ve büyükşehir belediyeleri Türkiye’nin değişik yerlerinden belediye başkanları destek olmaya başladılar. Erzincan Belediye Başkanımızın bir Erzincanlı kaymakamımızın da olduğu bir yere böyle anlamlı bir destek vermesi beni bir il valisi olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı vekili olarak beni son derece mutlu etti. Başta Binali Yıldırım olmak üzere, Erzincan Belediye Başkanımız Cemalettin Başsoy ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy konuşmalarında “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki birçok ille kardeş belediye oluşturulmasını istemişti bizde bu doğrultuda Ağrı’da, Şanlıurfa’da Muş’ta ve Mardin’de dört belediye ile meclis kararıyla kardeş belediye olduk. Kardeş belediyelerin bir kısmına maddi destek olduk, taziye evi yaptık, Mardin Derik İlçesine çocuk oyun parkı yaptık. Derik İlçesi Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk şehit edilmişti Allah’tan Rahmet diliyoruz kendisine onun akabinde hemşehrimiz Hakan Kafkas kardeşimiz gönüllü olarak Derik kaymakamlığına geldi. Bizleri öyle gururlandırdı ki Can Erzincan böyle adamlar yetiştiriyor dedik kendisine canı gönülden teşekkür ediyorum. Vatanın her karış toprağı kutsaldır, nerede bize düşen bir görev varsa seve seve gitmeye hemşehrilerimize hizmet etmeye, hemşehrilerimizin gönüllerine girmeye ve onları geleceğe hazırlamaya hazırız. Bu hepimizin görevi, görev düştüğü zaman bunu seve seve hepimiz yaparız. Ondan hiç endişemiz yoktur, Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın. Hakan kardeşimiz Derik’e atandıktan sonra “başkanım yapılacak çok iş var dedi. Çocukların oynayacağı park yok, yollar yok o kadar zor durumdalar ki bunlara bir el atmamız gerekir” dedi. Bende bize düşen ne görev varsa yanındayız hiç merak etme Erzincan’daki hemşehrimiz neyse Derik’te ki kardeşimiz de odur. Onun için karşılıklı olarak meclis kararı ile kardeş belediye ilan ettik. Buraya karınca kararınca bir “Can Kardeş Parkı” yaptık çocuklarımız güle güle oynasınlar. Bugün de burada Zeytin festivali vardı hem bu festivale iştirak etmek hem de parkımızın açılışını yapmak için Sayın kaymakamımızın daveti üzerine buraya geldik. Biz Derik’te de Erzincan’da da aynı gök kubbenin altında aynı değerleri paylaşıyoruz, aynı havayı tenefüs ediyoruz, aynı güneşin altında yanıyorsak yanıyoruz kavruluyorsak kavruluyoruz. Acılarımız aynı, kederlerimiz aynı, sevinçlerimiz aynı. Bizim ayrımız gayrımız yoktur. İç ve dış düşmanlara karşı buradan şunu sesleniyoruz. Bu ülke hepimizin paylaşamayacağımız bu ülkede hiçbirşeyimiz yoktur, renklerimiz dillerimiz ne kadar farklı olsa da amaçlarımız aynıdır Çanakkale’de Dumlupınar’da, Sakarya’da nasıl birlik olmuşsak yine aynı olacağız. Derik’te ki kardeşimizin ayağına diken batsa biz kendi vücudumuzda hissederiz biz bunu böyle biliyoruz. İstedik ki Derikli çocuklarımız bir gün bir belediye başkanı Erzincan’dan gelmişte burada bir oyun parkı yapmış desinler bununla büyüsünler istiyoruz. Ayrımızın gayrımızın olmadığını birliğimizi beraberliğimizi yıllarca görsünler. Bu parkta çocuklarımızın gülücüklerini görünce inanın çok daha mutlu oldum. Bizi burada ağırlayan sayın Valimize, Kaymakamımız, Muhtarlarımıza ve Derik halkına teşekkür ediyorum. Parkımızın Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.