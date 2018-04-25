ERZİNCAN:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:00

Çanakkale Savaşı Sergisi Açıldı

Erzincan’da minik öğrenciler tarafından Çanakkale Kara Muharebeleri’nin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla anma etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve Belediye Meclis Üyesi Cüneyt Kuşçu...

Çanakkale Savaşı Sergisi Açıldı
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Erzincan’da minik öğrenciler tarafından Çanakkale Kara Muharebeleri’nin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla anma etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve Belediye Meclis Üyesi Cüneyt Kuşçu ile birlikte Göktürk İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen Çanakkale Savaşı sergisine katıldı.

Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy; “Çanakkale, bu toprakların ilelebet bizim olduğunun teyit edildiği yerdir. Tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, insanlarımızın şahadet ve gaziliği pahasına kazanılan bu zafer, İstiklal Savaşımızın ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda önemli bir dönüm noktası olmuştur. Dış mihraklar, tarih boyunca ecdadımızın bize armağanı olan bu cennet vatanı savaş ve entrikalarla işgale yeltendiler. Bizi, bu topraklardan sürmek, atmak istediler.Bugün bu mücadele fiilen halen devam ediyor. Şer odaklar, taşere ettikleri maşalarıyla ülkemizi bölmek, parçalamak istiyorlar. Ancak unuttukları bir şey var; Çanakkale’de vatanları uğruna şehit düşen yiğitlerin torunları, aynı ruh ve aynı yiğitlikle karşılarında duruyor.Bizler de dedelerimize layık olabilmek için vatanımızı kanımızın son damlasına kadar savunacağız.” dedi.
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