Çocuk hastalar 23 Nisan’ı hastanede kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, çocuk hastalara yönelik 23 Nisan kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte Tıp Fakültesi Öğrencileri enstrümanları eşliğinde çocuk hastalara şarkılar söyleyerek onların bayramlarından mahrum kalmamalarını sağladılar.

Etkinlikte oldukça eğlendikleri görülen çocuk hastalar şarkılara eşlik ederek mutluluklarını dile getirdiler.

Düzenledikleri program ile ilgili konuşan Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız; “Bu gün 23 Nisan münasebetiyle bütün çocuklarımızın ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyoruz. Bu gün münasebetiyle çocuk hastalıkları servisimizde yatan hastalarımız için bir etkinlik yapmayı planladık. Bu etkinliği planlarken de tıp fakültemizin öğrencilerinden destek aldık. Tıp fakültemizin öğrencileri müzik enstrümanları ile katkı sağlayarak, çocuklarımız ile güzel zaman geçirmeyi amaçladık. Bütün çocuklar çok şanslılar. Çünkü bütün dünyada böyle bir bayram armağan edilen başka bir ulus yok. Bu açıdan geleceğimizin teminatı çocuklarımız için, sağlıklı nesil yetiştirmek amacıyla tüm gücümüzle herkesin çalışmasını istiyoruz. Bir çocuk kalbi kadar temiz bir toplum ile yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Buradan bütün çocuklarımızın 23 Nisan çocuk bayramını kutluyorum. Bize verdikleri destekten dolayı tıp fakültesi öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı başkanı Öğretim Üyesi Dr. İlknur Sürücü Kara ise yaptığı açıklamasında; “Çocuk servisimizde 18 yatak bulunmaktadır. Yeni doğan çocuk bölümümüz, çocuk acilimiz vardır. Şu anda servisimizde 23 Nisan’a gidemeyen çocuklarımız var. Çocuklarımız için 23 Nisan’ı kutlayalım dedik. Tıp fakültesi öğrencilerimiz, hastane yönetimimiz bizlere destek oldu sağ olsunlar. Beraber çocuklarımızın mutluluğu için uğraşmaktayız. Elimizden geldiğince sağlık hizmeti vermekteyiz. Tabi bunun yanında çocuklarımız eğlencelerden mahrum kalmasın diye 23 Nisan’ı kutladık. Çocuklarımız çok eğlendi, herkes çok mutlu” diye konuştu.

Çocuk hastalardan Berfincan Özdemir, güzel bir gün geçirdiğini ancak okulunda olmak, kendisini daha da mutlu edeceğini söyledi.

Özdemir açıklamasında; “Çok güzel bir gündü bu gün. Burada da eğleniyorum. Ama okulumda olmak daha güzel olurdu” diye konuştu.

Çocuk hastanın velisi Necla Polatoğlu ise açıklamasında; “ Çok güzel bir program oldu. Çocuklarımız için moral oldu. Allah razı olsun hastanemizden” diyerek duygularını ifade etti.

Düzenlenen etkinliğe Erzincan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdet Gül, Erzincan MEngücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Hastane çalışanları, Tıp Fakültesi öğrencileri, Çocuk hastalar ve aileleri katıldı.