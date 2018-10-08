Devlet destekli kurulan hayvan çiftliği büyümeye devam ediyor

Erzincan’da devlet desteğiyle kurulan hayvan çiftliği büyümeye devam ediyor.

Erzincan’da Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 2016 yılında sunulan proje bugün dev bir yatırıma ev sahipliği yapıyor

Erzincan iline bağlı merkez Gani Efendi Çiftliğinde devlet desteğiyle kurulan büyükbaş hayvan çiftliği her geçen gün büyümeye devam ediyor. Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik yapılan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Geyik ”Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna 2016 yılında projemizi sunduk. Burada projemiz onaylandıktan sonra 120 büyük baş hayvan süt işletmesi olarak inşaatımızı yaptık ve %65 destekten faydalandık. Yurt dışından hayvanlarımızı getirdik.İşe 120 büyük baş hayvan ile başladık. Şuan işletmemizde 250 baş hayvanımız bulunmaktadır.Bu tür işletmelerin Erzincan işletmelerine de katkısı büyük. Silajı, yoncayı, samanı hep üreticisinden tedarik ediyoruz. Tabi ki amacımız daha fazla üretmek ve büyütmek. Bu tür projeleri yapmak isteyenler Ziraat odamıza, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna başvurabilirler. Bu konuda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önayak oluyor. " dedi.