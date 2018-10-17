ERZİNCAN:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:25

Dünya Gıda Günü kapsamında öğrencilere gezi düzenlendi

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dünya Gıda Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.Erzincan Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine,dengeli ve yeterli beslenme, güvenilir gıda...

Dünya Gıda Günü kapsamında öğrencilere gezi düzenlendi
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Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dünya Gıda Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Erzincan Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine,dengeli ve yeterli beslenme, güvenilir gıda konulu eğitim verilerek aynı zamanda 2018 yılı Dünya Gıda Günü Teması olan "Eylemlerimiz geleceğimizdir. 2030’a kadar Dünyada açlığa son vermek mümkün" konusu hakkında öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Saadettin Taşkesen’ in katılımı ile öğrencilere Erzincan’dabulunan Tunay Gıda Meyve Konsantre işletmesi, Tahtalı Kardeşlere ait sera ve Koçar Hayvancılık işletmesine gezi düzenlendi.

Gezi kapsamında konuşan İl Müdür Vekili Saadettin Taşkesen öğrencilerin ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Taşkesen "Öğrenci ve öğretmenlerimizin bilgilendirilmesi amacıyla bir inceleme gezisi düzenlenmiştir. Bu kapsamda ilimiz örnek işletmelerinden Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Tunay Gıda Meyve Konsantre işletmesi, Tahtalı Kardeşlere ait sera ve Koçar Hayvancılık işletmeleri ziyaret edildi. İnceleme gezisinde gıda üretim aşamaları konusunda işletme görevlileri tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Yapılan bu bilgilendirme çalışmalarında meyve konsantre işletmesinde yapılan tüm faaliyetler ve baştan sona meyve konsantre üretim aşamaları öğrenciler tarafından merakla ve ilgiyle izlenmiştir. Gezi sonunda tarladan sofraya gıdanın serüveni hakkında öğrenci ve öğretmenlerimiz bilgi sahibi oldular.Gelecekte meslektaşımız olacak belki de tarımla bizzat uğraşacak bu genç arkadaşlara ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Geziye katılan öğrenciler geziden son derece mutlu olduklarını ifade ederek yetkililere teşekkür ettiler.
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