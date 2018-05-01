ERZİNCAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 08:02

Ebelere başarı belgesi verildi

Erzincan’da 30 yılı aşkın süre çalışan ebelere başarı belgesi verildi.İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Hirik, Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda; İl Sağlık...

Ebelere başarı belgesi verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Erzincan’da 30 yılı aşkın süre çalışan ebelere başarı belgesi verildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Hirik, Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda; İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen " Doğum Hizmetlerini Güçlendirme" kapsamında göstermiş oldukları üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Servisinde yaklaşık 30 yıla aşkın süre çalışarak, hizmet vermiş olan Ebe çalışanlarına gösterdikleri özverili çalışma ve hizmetlerinden dolayı Başarı belgesi takdim etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku