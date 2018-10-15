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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:05

En başarılı ilçe belediye başkanı seçildi

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER) tarafından saha çalışması sonucunda belirlenen ve bu yıl 12’incisi düzenlenen "2018 Yılının En Başarılıları Ödülleri" Ankara’da düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.Kemah...

En başarılı ilçe belediye başkanı seçildi
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Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER) tarafından saha çalışması sonucunda belirlenen ve bu yıl 12’incisi düzenlenen "2018 Yılının En Başarılıları Ödülleri" Ankara’da düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, ilçede yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle, 2018 Yılının En Başarılı İlçe Belediye Başkanı Ödülüne layık görüldü.

Türkiye’nin en başarılı; milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratları, işadamı, işkadını ve gazetecilerini saha çalışması ile belirleyen KAMU-DER, 2018 Yılının En Başarılılarını seçti. "Başkanlar Çalışıyor, KAMU-DER Ödüllendiriyor" sloganıyla, En Başarılılar arasında Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan’da yer aldı.

2018 Yılının En Başarılı İlçe Belediye Başkanı ödülüne layık görülen Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, Ankara’da düzenlenen Ödül Töreninde, ödülünü KAMU-DER Genel Başkanı Cevdet Baştuğ’un elinden aldı. Ödül töreninde konuşan Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, ödülü tüm Kemahlılar adına aldığını ifade ederek, "Bizleri bu ödüle layık gören herkese şahsım ve Kemahlılar adına teşekkür ediyorum. Bu onurlu ödülü birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarım adına alıyorum. Bu ödül, emeğin, sevginin, dostluğun, kardeşliğin ve birlik beraberliğin karşılığıdır.

Yaklaşık 5 yıldır Kemah’ı Kemahlılar ile birlikte, hiçbir siyasi parti gözetmeksizin el ele vererek, gönül birlikteliği içerisinde yönetiyoruz.

Göreve gelirken hemşehrilerimize verdiğimiz sözlerin tamamını hayata geçirdik. Önümüzde yeni hedeflerimiz, yeni projelerimiz ve tüm bunları gerçekleştireceğimiz çalışma azmimiz ve heyecanımız var. Biz hemşehrilerimizi hiç mahcup etmedik. Başımız, Kemah Kalesi’nin mağrur burçları kadar onurlu ve dimdik şekilde yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz ve geleceğe daha da umutla bakıyoruz" dedi.
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