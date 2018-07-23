Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı yıkılıyor. Yıkımın ardından yeni ve modern 12 bin seyirci kapasiteli şehir stadı yapımına başlanacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadının yerine 12 bin kişilik yeni stad yapılıyor. İçinde yaşam alanları, antrenman sahaları, spor mağazaları, geniş oto parkı ile kendi enerjisini üreten ve birçok bölümden oluşacak stat için düğmeye basıldı.

Yeni şehir stadı şu an 13 Şubat Şehir Stadının olduğu yere yapılacak. Yaşayan stat olarak yapılacak. Statta kapalı 650 araçlık otopark olacak. Stadın üst kısmında enerji üretimi açısından yaklaşık 1 megavatlık bir güneş enerji paneli olacak ve kendi enerjisini üretecek. Stad yerden ısıtmalı olacak ve kar yağdığında da hiçbir temizliğe gerek kalmadan stadın da karı temizlemiş olacak. Stadın Ali Kemal Caddesi’ne bakan kısımları 4 adet biner metrekarelik Cafe ve dükkan olarak tasarlandı. Bunun yanında Erzincan Spor’un ve diğer spor mağazalarının malzemelerini satılacağı dükkanlar olacak. Bunun haricinde 12 tane antrenman salonu olacak. Bu antrenman salonlarından bir tanesi Erzincan’da hiç olmayan körling sporları için buz pisti olacak. Fitness salonları olacak.Bunun haricinde minder sporları, halter, ring sporları, tatemi sporları,okçuluk, atıcılık sporları olmak üzere çeşitli antrenmanlara kavuşarak yaşayan stat haline gelmiş olacak.

İhalesi yapılan ve ardından da işi alan firmaya yer teslimi yapılan 13 Şubat Şehir Stadının yerine yapılacak olan 12 bin seyirci kapasiteli yeni stadın yapım süresi ise süresi 760 gün olarak belirlendi.