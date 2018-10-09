ERZİNCAN:
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09 Ekim 2018 Salı 09:08

Erzincan Aşçılar ve Pastacılar Derneği milli değerlere sahip çıkıyor

Erzincan Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Sevilay Ersü yerli ve milli kaynakları kullanarak milli değerlere sahip çıktıklarını belirtti.Ersü açıklamasında, "Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu’na (TAŞPAKON) bağlı Doğu...

Erzincan Aşçılar ve Pastacılar Derneği milli değerlere sahip çıkıyor
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Erzincan Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Sevilay Ersü yerli ve milli kaynakları kullanarak milli değerlere sahip çıktıklarını belirtti.

Ersü açıklamasında, "Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu’na (TAŞPAKON) bağlı Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu (DOĞAPAFED) üyesi Erzincan Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ERAPAD) olarak son zamanlarda ülkemizde kurgulanan ekonomik oyunlar ve yaptırımlar nezdinde, hükümetimizin almış olduğu, ana fikrini milli ve yerli üretimin oluşturduğu aksiyonlara koşulsuz destek veriyoruz. Üst kuruluşumuz Taşpakon’un tarafımıza tebliğ ettiği 27.09.2018 tarihli, 2018/55 sayılı, Milli Değerlerin Korunması ve Yerli Ürün Kullanımına Destek konulu yazıya istinaden, bizde ERAPAD olarak konu ile ilgili, gıda, mutfak ekipmanı, set üstü, porselen, üniforma, sunum ekipmanları vb. olmak üzere üyelerimizin görev aldıkları işletmelerde yerli ve milli ürünlerimizin kullanımına dikkat etmeleri konusunda gerekli teşvik ve yaptırımları uygulamaya başladık. Bu bağlamda Erzincan merkez ve ilçelerinde gerek mülki amirlikler ile yerel yönetimler gerekse eğitim kurumları ve STK’lar ile işbirliğine gidebileceğimizi bildirir, halkın bilinçlendirilmesi için Tüm Aşçılar Ve Pastacılar Konfederasyonu ile Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu iş birliği ile hazırlanan ilgili kaynakları paylaşarak bu bilincin artırılması konusunda gerekenlerin yerine getirilmesi için göreve hazır olduğumuzu bildirmek isteriz." dedi.
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