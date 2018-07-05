Erzincan Belediyesi asfalt çalışmalarına tam gaz devam ediyor

Erzincan Belediyesi asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ana arterlerde Asfalt çalışmalarını başlatan Erzincan Belediyesi bir taraftan da 2017 yılında %50si asfaltlanmış olan Hocabey Mahallesi’nin geride kalan 1065, 1066, 1068, 1072,...

Erzincan Belediyesi asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ana arterlerde Asfalt çalışmalarını başlatan Erzincan Belediyesi bir taraftan da 2017 yılında %50si asfaltlanmış olan Hocabey Mahallesi’nin geride kalan 1065, 1066, 1068, 1072, 1074, 1077, 1079, 1082, 1083 ve 1085 numaralı sokaklarında asfalt çalışmasını başlattı. Erzincan Belediyesi, bu mahallede 1800 ton asfalt kullanarak 3km uzunlukta asfalt kaplama çalışması yürütülecek.

Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Çalışmalarımızı belli bir program çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Planlı ve programlı bir şekilde tüm hemşehrilerimize ulaştık. Cansuyu projesi çalışmalarının bitmesiyle birlikte Hocabey Mahallesinde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Bu mahallede 1800 ton asfalt kullanarak 3km uzunlukta asfalt kaplama çalışması yürüteceğiz. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz hizmetin en iyisine layık bizde elimizden geldiği kadar gücümüzün yettiği kadar hizmetimize devam edeceğiz.” Dedi.

Hocabey Mahallesi muhtarı Nazım Telli ve mahalle sakinleri ise gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı Erzincan Belediyesi Başkanı Cemalettin Başsoy’a teşekkür ettiler. Bu çalışmalar sayesinde daha temiz yaşanabilir bir mahalleye kavuştuklarını dile getirerek Erzincan Belediyesi Başkanı Cemalettin Başsoy’a başarılarının devamı dilediler.