ERZİNCAN:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:21

Erzincan Belediyesi su kültürünü yaşatmaya devam ediyor

Erzincan Belediyesi şehrin muhtelif bölgelerinde andezit taşından çeşme yapılması için kolları sıvadı. Erzincan Belediyesi atölyelerinde üretimi yapılan ve şehrin dokusuna uygun olarak Şehrin farklı bölgelerine yapılan andezit taşı ile...

Erzincan Belediyesi su kültürünü yaşatmaya devam ediyor
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Erzincan Belediyesi şehrin muhtelif bölgelerinde andezit taşından çeşme yapılması için kolları sıvadı. Erzincan Belediyesi atölyelerinde üretimi yapılan ve şehrin dokusuna uygun olarak Şehrin farklı bölgelerine yapılan andezit taşı ile işlemeli çeşmeler şehrin çehresini değiştiriyor.

Şehrin dokusuna ve yapısına uygun olarak çeşmelerin dizayn edildiğini belirten ErzincanBelediye Başkanı Cemalettin Başsoy: "Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar şehrimizde birçok yeniliğe imza attık. Bu çerçevede kendi atölyelerimizde ürettiğimiz andezit taşı çeşmelerimizi özellikle park, bahçe, çocuk oyun grupları ve dış mekan kondisyon aletlerinin bulunduğu alanlara ve üst yapı çalışmalarını tamamladığımız sokak ve caddelere monte ediliyor.

Bilindiği üzere Belediyemize ait andezit taşı üretim tesisimizde elde ettiğimiz taşları yıllardır kaldırım ve bordür gibi birçok alanda kullanıyoruz. Daha düşük maliyetle elde ettiğimiz taşlar sayesinde belediyemize önemli ölçüde katkı sağlıyoruz" dedi

Konuyla ilgili görüşlerini belirten vatandaşlar ise Erzincan Belediyesi’nin Osmanlı döneminde olduğu gibi su kültürünü yaşatmaya yönelik önemli bir çalışmaya imza attığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Ayrıca gerçekleştirilecek olan çalışma ile şehrin etnik dokusuna ve yapısına uygun eserlerin ortaya çıkacak olmasından dolayı da mutlu olduklarını söylediler.
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