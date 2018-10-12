Erzincan Belediyesi tarafından 3 yeni muhtarlık binası inşası başlatıldı

Erzincan Belediyesi, yol, park ve gerçekleştirdiği projelerle şehri fiziki olarak güzelleştirirken, kamu hizmeti verilen alanlarının alt yapısını da iyileştiriyor."İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." Anlayışını benimseyen belediye idaresi,...

Erzincan Belediyesi, yol, park ve gerçekleştirdiği projelerle şehri fiziki olarak güzelleştirirken, kamu hizmeti verilen alanlarının alt yapısını da iyileştiriyor.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." Anlayışını benimseyen belediye idaresi, halkın daha iyi hizmet alması için daha modern ve daha prestijli muhtar evleri inşa etmeye devam ediyor. İnşası başlayan Karaağaç Mahallesi, Kızılay Mahallesi ve İnönü Mahallesi muhtarlık binaları ile birlikte muhtarlık binası sayısı 26 olmuş olacak ve böylece muhtarlık binası olmayan mahalle kalmayacak.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Muhtarlarımızın hizmet verdikleri alanları daha prestijli bir hale getirmek için çalışıyoruz. Muhtarlarımız Yerel yönetimlerin en uç noktası. İstiyoruz ki halkımız bu kamu hizmetlerini çok daha güzel ve konforlu binalarda alsınlar. Bu amaçla halkımız ve muhtarlarımız için şık ve zarif binalar inşa ediyoruz. Çalışmalarımız her alanda aralıksız devam ediyor. Şehrimize hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.