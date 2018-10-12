ERZİNCAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 15:40

Erzincan Belediyesi yeni çocuk parkları yapıyor

Erzincan Belediyesi 4 yeni çocuk oyun alanı inşasına başladı.Ekşisu mesire alanı, Kızılay Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesinde çalışmalarına başlanan parklara oyun grupları montajı başladı.Erzincan Belediye Başkanı...

Erzincan Belediyesi yeni çocuk parkları yapıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Erzincan Belediyesi 4 yeni çocuk oyun alanı inşasına başladı.

Ekşisu mesire alanı, Kızılay Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesinde çalışmalarına başlanan parklara oyun grupları montajı başladı.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy konuyla ilgili açıklamasında “Çocuklarımıza yaşanabilir bir şehir bırakmak ve onların güvenli ortamlarda enerjilerini atabilmelerini sağlamak için Erzincan Belediyesi olarak yeni parkların yapım çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde oyun parkı yetersiz olan alanlara yeni oyun parkları yapılarak vatandaşlardan gelen isteklere cevap vermeye çalışıyoruz. Biz sadece yol ve kaldırım yapmak için gelmedik, şehrimizin sosyal ve kültürel alanlardaki problemlerine de cevap vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız her mahallemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek. Yavrularımızın en tabi hakları olan oyun oynama imkânını sağlamak için yeni parklar yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku