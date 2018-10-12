Erzincan Belediyesi yeni çocuk parkları yapıyor

Erzincan Belediyesi 4 yeni çocuk oyun alanı inşasına başladı.

Ekşisu mesire alanı, Kızılay Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesinde çalışmalarına başlanan parklara oyun grupları montajı başladı.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy konuyla ilgili açıklamasında “Çocuklarımıza yaşanabilir bir şehir bırakmak ve onların güvenli ortamlarda enerjilerini atabilmelerini sağlamak için Erzincan Belediyesi olarak yeni parkların yapım çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde oyun parkı yetersiz olan alanlara yeni oyun parkları yapılarak vatandaşlardan gelen isteklere cevap vermeye çalışıyoruz. Biz sadece yol ve kaldırım yapmak için gelmedik, şehrimizin sosyal ve kültürel alanlardaki problemlerine de cevap vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız her mahallemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek. Yavrularımızın en tabi hakları olan oyun oynama imkânını sağlamak için yeni parklar yapmaya devam edeceğiz." dedi.