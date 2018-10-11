Erzincan Belediyesince “Girişimcilik Eğitimi” kursu açılacak

Erzincan Belediyesi bünyesinde ve İş-Kur ortaklığı ile her iki kurum arasında imzalanan protokol gereği “Girişimcilik Eğitimi” kursu açılıyor.5 Kasımda başlayacak olan kurs yıl sonuna kadar devam edecek. 25 kişilik guruplardan oluşacak...

Erzincan Belediyesi bünyesinde ve İş-Kur ortaklığı ile her iki kurum arasında imzalanan protokol gereği “Girişimcilik Eğitimi” kursu açılıyor.

5 Kasımda başlayacak olan kurs yıl sonuna kadar devam edecek. 25 kişilik guruplardan oluşacak olan girişimcilik kursu 8 gurup halinde 200 kişiye verilecek ve kurslardan yararlanmak isteyen vatandaşlar müracaatlarını Erzincan Belediyesine bizzat başvurarak bu hizmetten yararlanabilecek.

Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “İş kurmayı düşünen vatandaşlarımızı devletimizin sağladığı imkânlardan faydalandırmak maksadıyla destek oluyoruz. Bu kursları talep olduğu sürece devam ettireceğiz. Sosyal Belediyecilik adına vatandaşlarımızdan gelen bütün taleplere cevap vermeye çalışıyoruz.” dedi .