ERZİNCAN:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 09:08

Erzincan Havalimanında 45 bin 305 yolcuya hizmet verildi

Erzincan Havalimanında Eylül Ayında 45 bin 305 yolcuya hizmet verildi.

Erzincan Havalimanında 45 bin 305 yolcuya hizmet verildi
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Erzincan Havalimanında Eylül Ayında 45 bin 305 yolcuya hizmet verildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Eylül Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Eylül ayında Erzincan Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 45 bin 97, dış hat yolcu trafiği 208, toplamda ise yüzde 1 artışla 45 bin 305 oldu.

2018 Yılı Eylül ayında Erzincan Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 311oldu. Dış hatlar uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla 5 olmak üzere, toplam uçak trafiği 316’ya ulaştı.2018 Yılı Eylül ayında Erzincan Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 418 ton olarak gerçekleşti.

2018 Yılı Eylül Sonu gerçekleşmelerine göre; Erzincan Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 387 bin 321 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 13 artışla 2 bin 826’ya, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 9 artışla 3 bin 76 tona ulaştı.
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