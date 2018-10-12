Erzincan KYK’da yurt sorunu yok

Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Erzincan İl Müdürlüğü, ulaştığı 10 bin 109 kapasiteyle kendilerine müracaat eden tüm öğrencileri barındırıyor. Son yıllarda yaptığı modern ve yüksek kapasiteli yurt binalarıyla yüksek...

Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Erzincan İl Müdürlüğü, ulaştığı 10 bin 109 kapasiteyle kendilerine müracaat eden tüm öğrencileri barındırıyor. Son yıllarda yaptığı modern ve yüksek kapasiteli yurt binalarıyla yüksek öğrenim öğrencilerine barınma, beslenme, kredi ve burs imkânı sağlayan KYK, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerinden kendilerine müracaat eden tüm öğrencileri barındırıyor.

2018/2019 öğretim yılında KYK Erzincan il müdürlüğü yurtlarına başvuran 1600 kız ve 1705 erkek öğrencinin tümü yurtlara yerleştirilirken; ek yerleştirmeler, özel yetenek sınavı, yatay ve dikey geçiş ile yüksek lisans öğrencilerin de 10 Ekim 2018 tarihi itibariyle tamamlanan müracaatları sonucunda 186 kız ve 150 erkek öğrencinin de birkaç gün içinde KYK Genel Müdürlüğü tarafından yurtlara yerleştirmelerinin sağlanacağı belirtildi.

KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, “Erzincan merkez ve ilçelerindeki yüksek öğrenim yurtlarımızda Tercan ilçemizdeki 14 erkek öğrenci dışında yedek kalmadığını, yurt müracaatında bulunan öğrencilerin tamamının yurtlarımıza yerleştirilerek barındırıldığını iftiharla söylüyoruz. Türkiye’de yedek ve yurt sorunu olmayan nadir illerden biriyiz. Yurt müracaatlarını henüz yapamayan veya müracaatları kaçıran öğrencilerden bize müracaat edenleri misafir olarak aldık, almaya da devam ediyoruz. Bu konuda ilimize ve kurumumuza büyük katkılar sağlayan Bakan Yardımcımız Sayın Sinan Aksu’ya şükranlarımızı sunuyoruz. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ne gelen ve KYK’ya müracaat eden hiçbir öğrencimiz açıkta kalmayacak” dedi.

Öğrencilerin kalite standartlarını artırmaya devam eden KYK Erzincan İl Müdürlüğü, 2400 kapasiteli Erzincan Kız Yurdu yerleşkesinde bin 400 kişilik modern sosyal tesis inşaatı da devam ediyor. Çevre düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları ve sosyal alanlarıyla üniversite gençliğine daha iyi ortamlar ve imkânlar hazırlayan KYK, yaz aylarında (Temmuz ve Ağustos) öğrencilerden yurt ücreti de almıyor. KYK bu yıl eylül ayı itibariyle yurt ücretlerine de zam yapmadı.