Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu Mazbatasını Aldı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni yönetimi mazbatasını aldı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’nın, 14 Nisan 2018 tarihinde tamamlanan seçim takviminin ardından yeni göreve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri mazbatalarını Seçim Kurulu Başkanı Tekin Seyhan’ın elinden aldı.

Seyhan göreve seçilenleri kutlayarak, yeni görevlerinde başarılar diledikten sonra Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu’na mazbatasını verdi.

Eski Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Gürkan’dan görevi devir alan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu göreve başladı.

Göreve başlaması dolayısıyla basın açıklamasında bulunan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu "Yeni görevimizin hepimize odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte yanımızda olan, desteğini bizden esirgemeyen değerli üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu bir hizmet yarışıdır. Biz de yeni kadromuzla aynı heyecan ile Erzincan’a hizmetimizi sunmaya devam edeceğiz. Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu olarak mazbatamızı alarak göreve başladık. Görevimizin zorluğu, bilinci içerisindeyiz. Erzincan halkı bizden her türlü fedakarlığı bekliyor. Bizlerde üzerimize düşen bu görevi en iyi şekilde yaparak bizden sonra gelen yönetime layığıyla teslim etmenin hesabını yapacağız.

Esnaf ile Ticaret odası arasında nasıl köprüyü kurabiliriz? Devletin vermiş olduğu projelerle ilgili ARGE çalışması yapıp Erzincan’a neler kazandırabiliriz? Yatırımcıyı nasıl çekebiliriz ? bunlar ile ilgili projeler üreteceğiz. Elimizden geldiğince memleketimize faydalı işler yapmaya gayret edeceğiz” dedi.