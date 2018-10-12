ERZİNCAN:
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12 Ekim 2018 Cuma 08:51

Erzincan’da 270 kilometre yola asfalt dökümü gerçekleşti

Erzincan Belediyesince 2014 yılından bu yana toplamda 250 bin ton asfalt kullanılarak 270 kilometre yola asfalt dökümü gerçekleştirildi.Halitpaşa Caddesi’nde hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri bir yandan da Ordu caddesinde asfalt...

Erzincan'da 270 kilometre yola asfalt dökümü gerçekleşti
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Erzincan Belediyesince 2014 yılından bu yana toplamda 250 bin ton asfalt kullanılarak 270 kilometre yola asfalt dökümü gerçekleştirildi.

Halitpaşa Caddesi’nde hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri bir yandan da Ordu caddesinde asfalt çalışmalarına start verdi. 2018 yılında 50 bin ton asfalt döken Erzincan Belediyesi 25 bin ton daha asfalt kullanarak asfalt çalışmalarını bitirmeyi planlıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Ana caddelerde hummalı bir çalışma devam etmekte. 4 ana caddede aydınlatmalar kaldırım üzerinden yapılıyordu. Burada çalışmalara başladığımız zaman orta aydınlatmaları refüjlere almayı kararlaştırdık. Amacımız yolların ve kaldırımların daha iyi aydınlatılması. 4 ana caddede bordürlerin tamamını değiştirip bazalttan yapıyoruz. Ayrıca eski asfaltı trimer dediğimiz makinalarla kazıyoruz emisyon seriyoruz ve bu şekilde üzerine bir kat asfalt en üstüne de 2. kat modifiye dediğimiz soğuğa sıcağa dayanıklı sesi emebilen bir asfalt türünü seriyoruz. Erzincan’ımız da ilk defa bu asfalt türünü kullanıyoruz. Bu 4 caddemize yaklaşık maliyeti 13 milyon TL civarında olan 25 bin ton asfalt serimi yapacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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