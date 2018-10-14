ERZİNCAN:
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14 Ekim 2018 Pazar 12:45

Erzincan’da amatör spor haftası tamamladı

Erzincan’da Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.Gençlikve SporBakanlığı,Spor Genel Müdürlüğünün 2018 faaliyet programında yer alan Amatör Spor Haftası 08 - 14 Ekim 2018 tarihleri arasında Erzincan’da...

Erzincan'da amatör spor haftası tamamladı
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Erzincan’da Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Gençlikve SporBakanlığı,Spor Genel Müdürlüğünün 2018 faaliyet programında yer alan Amatör Spor Haftası 08 - 14 Ekim 2018 tarihleri arasında Erzincan’da çeşitli sportif etkinliklerle gerçekleştirildi. Bir hafta süresinde Erzincan’da Amatör Spor haftası kapsamında organize edilen spor müsabakaları gerçekleştirildi. Amatör spor haftası etkinlikleri Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Spor salonunda düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Düzenlenen ödül töreni saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. 2018 yılı içerisinde üstün başarı gösteren kulüp, sporcu ve antrenörlere yılın enleri kapsamında ödül verildi. Erzincan 1968 spor kulübüne Amatör spor kulübü olarak, Zehra Erdem’e yılın en iyi çıkış yapan sporcusu olarak, Remzi Akgül’e yılın en iyi sporcusu olarak, Selçuk Yener’e ise yılın en iyi antrenörü olarak plaket takdim edildi. Daha sonra ise spor branşlarına yönelik gösteriler gerçekleştirildi.

Yapılan gösterilerin ardından 8-14 Ekim 2018 tarihleri arasında Erzincan’da gerçekleştirilen spor müsabakalarında dereceye giren takımlara kupaları sporculara ise madalyaları takdim edildi. Program dereceye giren tüm sporcuların ve antrenörlerinin yer aldığı Amatör Spor haftası hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Düzenlenen programa Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Spor Şube Müdürü Fatih Çöpür, Tesisler Şube Müdürü Hakan Aksaray, Antrenörler, Sporcu velileri ve sporcular katıldı.
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