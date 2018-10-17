Erzincan’da etlik piliç yetiştiriciliği artıyor

Erzincan’da son yıllarda etlik piliç yetiştiriciliği büyük ivme kazandı.

Et ve Süt Kurumu kombinasının Erzincan’a açılmasının ardından yatırımcılar bu alandaki yatırımlarını hızlandırdı. Erzincan etlik piliç yetiştiriciliği sektöründe yeni ve modern tesisler kazanmaya devam ediyor. Yapılan yatırımlar Erzincan tarımında yeni bir sektörün güçlenmesine yol açıyor.

Yeni Faaliyete geçen işletmelere sık sık ziyarette bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin kurulan bu tesisle Erzincan genelinde etlik piliç yetiştiriciliği yapan işletme sayısının 40’ın üzerinde çıktığını belirtti. Şahin “Yıllık kapasitesi 10 milyon ton olan, saatte 8 bin adet kesim kapasitesine sahip Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinasının faaliyete geçmesiyle etlik piliç yetiştiriciliğine ilgi arttı. Kırmızı etteki fiyat artışı sebebiyle kanatlı etine artan taleple birlikte üreticiler etlik piliç yetiştiriciliğine yoğun ilgi gösteriyor. Burada önemli olan bir başka husus ise sağlıklı ve güvenilir gıda zincirinin sağlanmasıdır.” dedi.