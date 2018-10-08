Erzincan’da ki milli sporcular, Vali Arslantaş’ı ziyaret etti

Amatör Spor Haftası münasebetiyle çeşitli spor dallarında ulusal ve uluslararası düzeyde dereceye giren sporcular, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı makamında ziyaret ettiler.Gerçekleştirilen ziyarette Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü...

Amatör Spor Haftası münasebetiyle çeşitli spor dallarında ulusal ve uluslararası düzeyde dereceye giren sporcular, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı makamında ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyarette Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu “Amatör Spor Haftası” kapsamında 08-14 Ekim tarihleri arasında halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilerek, spora katılımın üst seviyede sağlanması adına hafta boyunca düzenlenecek olan etkinliklere yönelik Vali Ali Arslantaş’a bilgi verdi.

Yapılan görüşmede sporcular ile yakından ilgilenen Vali Arslantaş, sporun; sağlıklı bir bünye, zararlı alışkanlıklardan uzak durma ve boş vakitleri değerlendirme açısından hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirterek, sporun aynı zamanda ülkeler arasındaki rekabette de önemli bir faktöre sahip olduğunu kaydetti.

Vali Arslantaş konuşmasının devamında, milli sporcuların Erzincan’da yetişecek sporcular içinde örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, Erzincan’ın ve Türkiye’nin adını dünyaya duyuracak olan yeni sporcuları, hasretle beklediklerini dile getirdi.