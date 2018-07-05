Erzincan’da Kur’an-ı Kerimi yüzünden güzel okuma yarışmasının finalistleri seçildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kız kursiyerlere yönelik Türkiye geneli Kur’an kursları arasında düzenlenen Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma Yarışması’nın finalistleri seçildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ın Eşi Hatice Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş’ın Eşi Nesrin Savaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç, Erzincan İl Müftü Vekili Mahmut Bektaş, kamu kurum müdür eşleri ile veliler katıldı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ın Eşi Hatice Arslantaş programda yaptığı konuşmada ; “Evlatlarımız, bizlere verilmiş en büyük nimettir. Evlatlarımız evimizin neşe kaynağıdır. Umudumuzdur. Sevdamızdır. Hayırlı bir evlat, hem bu dünya hem de ahiret için saadet vesilesidir.Anne ve babalar, çocuklarımızın hayırlı bir kul olmasından sorumludur. Manevi eğitiminin ilk öğretmeni anne ve babalardır.Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “ Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.“ Bizler de Peygamber Efendimizin bu sözünü şiar edinmeliyiz.Muhibbî merhum : “ Hây u huydan fariğ ol âlemde sultanlık budur.“ diyor. İstediğin her şeyi elde edebilecek kadar çok malın olduğu vakit değil, elde etmek istediğin şeylerin çokluğundan kurtulacak kadar tok gönlün olduğu zaman âleme sultan olursun.

Bizleri bu anlamda beşeri kaygılardan kurtaracak, ilahi reçete Kuran’da bulunuyor. Kuran’ın evrensel mesajını idrak etmiş kardeşlerim, bu dünyayı gerçek manada tanıyan, tanıtan kişiler olarak inşallah hak ve hakikatin sözcüleri olacaktır.

İyiliğe nezaketin, bilgiye üslubun, imana muhabbettin, dindarlığa görgünün eşlik etmesi için kız öğrencilerimizi geçmişte olduğu gibi şimdi de destekleyeceğiz. Derdi bulunan, mesuliyet ve mensubiyet duygusu yüksek insanların sayısını hep beraber artıracağız.

Kız çocuklarımızın eğitimine çok önem vermeliyiz. Toplumun çekirdeğini aile oluşturuyor. Ailenin de neslin de devamı için; imanlı, ihlâslı bireyler yetiştirmek için kız çocuklarımızın iyi bir eğitim alması elzemdir. Ailelerine, topluma ve tüm insanlığa faydalı bireyler yetiştirdikçe istikbalimiz aydınlık olacaktır.

Bildiğiniz gibi Osmanlı, asırlarca İslam sancaktarlığı yaptı. Bizler İslam sancağını sizin gibi genç kardeşlerimiz olduğu sürece asla düşürmeyeceğiz.

İlk ezanımızı okuyan Hz. Bilal’den bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ezanımız bu topraklarda ilelebet yankılanacaktır. Hz. Hatice’nin, Hz. Ayşe’nin duruşunu, sadakatini, mesuliyetini örnek alan kızlarımızla tüm dünyaya adalet, hakkaniyet, sevgi ve barış değerlerinin hâkim olmasını sağlayacağız.

Bugünkü yarışma programı aslında bir vesiledir. Asıl önemli olan hayatımızı Kuran‘la şekillendirmektir. Kızlarımızın aileleri, çocuklarıyla ne kadar övünseler azdır. Çocuklarımızı iyilik üzerine büyütüp onların hak, hakikat ekseninde şahsiyet bulmalarına vesile olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye’nin dört bir yanından katılan öğrencilerin Kur’an-ı Kerimi okuma performanslarını izlemeye gelen öğretmen, yönetici ve veliler heyecanlı anlar yaşadı.Finale katılmaya hak kazanan 7 yarışmacı, finalde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Jüri üyeleri ise dereceye girecek olan adayları seçmekte oldukça zorlandı.

Yarışmanın ardından dereceye giren yarışmacılar Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ın Eşi Hatice Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş’ın Eşi Nesrin Savaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç, Erzincan İl Müftü Vekili Mahmut Bektaş kamu kurum müdür eşleri tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.