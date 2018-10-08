Erzincan’da Şehit Yakup Doğancan adına kütüphane kuruldu

Erzincan Gençlik Merkezi genleri köy okuluna kütüphane kazandırdı. Kendilerine kardeş okul olarak seçtikleri ilkokul için harekete geçen Erzincan Gençlik Merkezi örnek bir çalışmaya daha imza attı. Yaptığı sosyal sorumluluk faaliyetleriyle...

Erzincan Gençlik Merkezi genleri köy okuluna kütüphane kazandırdı. Kendilerine kardeş okul olarak seçtikleri ilkokul için harekete geçen Erzincan Gençlik Merkezi örnek bir çalışmaya daha imza attı. Yaptığı sosyal sorumluluk faaliyetleriyle adından sıkça söz ettiren Erzincan Gençlik Merkezi Erzincan’a 75 kilometre uzaklıkta bulunan Kemah İlçesi’ne bağlı Kerer Köyü İlkokulu’na Kütüphane kazandırmak için harekete geçti. Kütüphanesi bulunmayan Kerer İlkokulu için kampanya başlatan gençler Erzincan Gençlik Merkezi bünyesinde 2 bine yakın kitap topladı. Topladıkları kitaplar ile birlikte ilkokul içerisinde kitap rafları, okuma salonu ile birlikte modern bir kütüphane kuran Erzincan Gençlik Merkezi kütüphaneye Şehit Yakup Doğancan’ın ismini verdi. Kampanya dahilinde öğrencilerin harçlıkları ile alınan kitaplarla kurulan kütüphanenin açılışına Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şehit Yakup Doğancan’ın annesi Emine Doğancan ve babası Muhittin Doğancan, Erzincan Gençlik Merkezi Liderleri ve gönüllü gençleri,Kerer Köyü sakinleri ve öğrenciler katıldı.

Kütüphanenin açılışı öncesi bir konuşma yapan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu "Okulumuza bu kütüphanenin kurulmasının mimarı gönüllü gençlerimiz ve Kerer Köyünün halkıdır. Bizi böyle bir çalışmaya sevk ettikleri için teşekkür ederim. Kerer Köyü halkı 7’den 77’e kadar okumanın önemini bildiği için biz sadece aracı olduk bu kütüphaneyi açmak için. Değerli gönüllü arkadaşlarıma sizler için kampanya düzenleyip kitap topladıkları için çok teşekkür ediyorum " dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise, "Kerer Köyünün başarılı olmasının ardında bir eğitim sevdasının olduğunu görüyorum. Gençliğe ve eğitime olan sevgiyi görüyorum. Geçen yıl Kerer Köyü Ortaokulumuz’dan mezun olan öğrenciler Erzincan’da ki bütün okullar arasında birinci oldular. Burada eli öpülesi öğretmenlerimize ve sizin gibi eğitim işine gönülden katkı sunan velilerimize çok teşekkür ediyorum. 7’den 77’e Kerer Okuyor adlı proje Türkiye’de altı çizilecek bir projedir. Köyümüzde 8 öğretmen 55 öğrencimiz var. Köyün imamı hem çay dağıtıyor, hem 8 saat der veriyor hem de gönüllü olarak ayrıca ders veriyor. Yani bu bir gönül işidir. Bu bir dert işidir. Kerer halkı eğitimi kendilerine dert etmişler. Derdi olan insan uyumaz. Uyusa da derdini rüyasında görür. Keşke herkes sizin gibi ilk olarak ben dahil sizin gibi duyarlı olabilsek. Gençlik için çalışan iki güzide kurum var. Bunlar Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı. Erzincan’da alt yapısı Milli Eğitim Müdürlüğünden kitapları ise Gençlik Merkezinden olarak bir araya gelip burayı hizmete sundular. Ben bu kitapları sizler için toplayan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Şehit Yakup Doğancan Kütüphanesinin açılış kurdelesini Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şehit Yakup Doğancan’ın anne ve babası ile öğrenciler birlikte keserek kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiler.

1997 yılında Şehit olan çocukları adına kütüphane kurulmasının kendilerini çok memnun ettiğini belirten şehit babası Muhuttin Doğancan, "Oğlumuz adına böyle bir kütüphane kurulması bizleri çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kütüphanenin kurulması için gönüllü olarak kitap toplayan gençlerden Büşra Boz, "Erzincan Gençlik Merkezi tarafından başlatılan kitap toplama kampanyasını duyunca arkadaşlarımla birlikte kitap topladık. Topladığımız kitaplar ile birlikte Kerer Köyünde bir kütüphane kurduk. Kütüphaneye Şehidimiz Yakup Doğancan’ın ismini verdik. Genç arkadaşlarımıza bu kütüphane hayırlı ve uğurlu olur" dedi.

Öğrenciler ise kendileri için kitap toplayıp okullarına güzel bir kütüphane kuran Erzincan Gençlik Merkezi çalışanlarına ve gönüllü gençlere teşekkür ettiler.