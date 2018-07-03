Erzincan’da seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Araçta büyük hasar oluşurken, otomobil içindeki sürücü yara almadan atlattı.Olay, Tekin Civaş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Özbek yönetimindeki EP 724 DC yabancı plakalı aracın üzerine ağaç devrildi. Ağacın devrilmesi ile araçta maddi hasar meydana geldi. Emniyet ekipleri kazanın ardından yolu trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından devrilen ağaç kesilerek yol temizlendi ve tekrar trafiğe açıldı.
Erzincan’da seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi
Erzincan’da seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Araçta büyük hasar oluşurken, otomobil içindeki sürücü yara almadan atlattı.Olay, Tekin Civaş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Özbek yönetimindeki EP...