Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 58 bin 617 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan verilere göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 22 milyon 645 bin 85 adet olurken Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 58 bin 617 oldu.Mayıs...

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan verilere göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 22 milyon 645 bin 85 adet olurken Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 58 bin 617 oldu.

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 645 bin 85 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 13,9’unu motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 58 bin 617 oldu.

Erzincan’da Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 58 bin 617 adet taşıtın yüzde 47,5’ini otomobil, yüzde 18,9’unu kamyonet, yüzde 13,6’sini motosiklet, yüzde 12,5’ini traktör, yüzde 3,3’ünü kamyon, yüzde 2,8’ini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs, yüzde 0,6’sını ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 100 403 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 100 bin 403 taşıt içinde otomobil yüzde 55,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 20,4 ile motosiklet, yüzde 14,8 ile kamyonet, yüzde 4,9 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 1,1, kamyonette yüzde 20,2, motosiklette yüzde 6,1 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 10,6, otobüste yüzde 24,6, kamyonda yüzde 5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 30,2, traktörde ise yüzde 12,7 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 azaldı. Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 9,1 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 13,2, otobüste yüzde 38,4, kamyonette yüzde 12,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 73,1, traktörde yüzde 33 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 24,8, kamyonda yüzde 16,9, motosiklette ise yüzde 16,2 artış oldu.