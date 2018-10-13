ERZİNCAN:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 19:25

Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kavşakta, Halil Ertane (31) idaresindeki 24 BA 168 plakalı kamyonet ile Abdulkadir Kar (22) idaresindeki 24 DP 861 plakalı hafif ticari araç...

Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı
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Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kavşakta, Halil Ertane (31) idaresindeki 24 BA 168 plakalı kamyonet ile Abdulkadir Kar (22) idaresindeki 24 DP 861 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sırasında 24 DP 861 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Abdulkadir Kar (22) ve araç içerisinde bulunan Sedanur Kar (16), Kevser Bulut (23), Ziyaberk Gülmü (15) ile 24 BA 168 plakalı kamyonet sürücüsü Halil Ertane (31) yaralandı.

Kazanın ardından yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındılar.
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