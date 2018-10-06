ERZİNCAN:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 14:09

Erzincan’da Zabıta ekiplerinden denetim

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 54. maddesi kapsamında etiket, tarife ve fiyat kontrolü denetimlerini sürdürüyor.Denetim esnasında denetimle alakalı soruları yanıtlayan...

Erzincan'da Zabıta ekiplerinden denetim
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Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 54. maddesi kapsamında etiket, tarife ve fiyat kontrolü denetimlerini sürdürüyor.

Denetim esnasında denetimle alakalı soruları yanıtlayan Zabıta Memuru Erbil Korkmaz, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı zaman dilimlerinde Erzincan Belediyesi olarak işletmeleri etiket, tarife ve fiyat uygulamalarına uyup uymadıkları konusunda denetlemeye devam ediyoruz. Erzincan’da ki bütün marketleri yerli üretim logosunun kullanımı, etiket fiyatı ve kasa fiyatı arasındaki farklar, etiket ve tartı aleti arasındaki gramaj farklar, ürünlerin son kullanma tarihi konularında denetliyoruz. Rutin kontrollerimizin dışında vatandaşlarımızdan gelen şikâyetleri de değerlendirerek, müşterilerini yanıltarak satış yapan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemleri yaparak, gerekli cezaların verilmesi için Erzincan Valiliği Ticaret İl Müdürlüğüne bilgi veriyoruz. Amacımız tüm marketlerin daha hassas ve daha dikkatli olmasını ve vatandaşlarımızın sağlıklı ve bilinçli tüketimini sağlamak. Önceden olduğu gibi denetimlerimizi yasalar çerçevesinde rutin bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında, 444 9 024’ü arayarak tarafımıza bilgi vermesi ve bunları fotoğraflandırarak 0553 999 90 24 WhatsApp hattına göndermelerini rica ediyoruz." dedi.
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