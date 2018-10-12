ERZİNCAN:
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12 Ekim 2018 Cuma 15:42

Erzincan’dan enflasyonla mücadeleye tam destek

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Hükümet tarafından enflasyonla mücadele programı kapsamında başlatılan indirim kampanyasına destek çağrısında bulundu.Ahmet Tanoğlu başkanlığında yapılan Erzincan...

Erzincan'dan enflasyonla mücadeleye tam destek
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Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Hükümet tarafından enflasyonla mücadele programı kapsamında başlatılan indirim kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Ahmet Tanoğlu başkanlığında yapılan Erzincan TSO Yönetim Kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyeleri “Enflasyonla mücadeleyi hepimiz sahipleneceğiz” diyerek kampanyanın startını verdiler.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yaptığı açıklamada, “Son aylarda yaşamış olduğumuz ekonomik sıkıntının, özellikle dövizdeki dalgalanmaların, Hükümetimiz tarafından hazırlanan eylem planıyla yavaşladığını görmekteyiz. Bu süreci daha emin adımlarla atlatmak için ülkemiz genelinde başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele programını önemli bir adım olarak görüyoruz. Ülke olarak bu mücadelede mutlak surette bir arada olmak, hep birlikte hareket etmek zorundayız. İş adamımızla, tüccarımızla, sanayicimizle, esnafımızla, hep birlikte devletimize destek olmak boynumuzun borcudur.

Gelişmeleri yakından takip ettiğimiz kadarıyla gerek alınan ekonomik önlemler gerekse yerli malı kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar, dayanışma içinde devam ettiği sürece kalıcı ve olumlu etki sağlayacaktır. Dolayısıyla enflasyonu düşürmek adına başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele programı çerçevesinde, tüketici fiyat endeksinde yer alan ürünlere yönelik yapılacak olan yüzde 10 indirim uygulamasının da çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz.

Bu programı Yönetim Kurulu toplantımızda da görüştük ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak bizler, tüketici fiyat endeksinde yer alan ürünlere yönelik yüzde 10 indirim uygulamasına şahsımız adına katılma kararı aldık. Aynı hassasiyeti tüm üyelerimizden bekliyor, bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağımıza inanıyorum” dedi.
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