Gençlik Festivali yapıldı

Erzincan’’da gençlik festivali düzenlendi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından her ay farklı konularda gerçekleştirilen "Değerlerimle Değerlisin Projesi" kapsamında Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü...

Erzincan’’da gençlik festivali düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından her ay farklı konularda gerçekleştirilen "Değerlerimle Değerlisin Projesi" kapsamında Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından "Gençlik ve Değerini Bilmek, Yenilikçi Olmak" konulu gençlik festivali düzenlendi.

Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü okul bahçesinde düzenlenen gençlik festivaline Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Birol Karadoğan, Erzincan Basın ve Enformasyon İl Müdürü Yahya Tekin, Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Ertuğrul Köroğlu, Okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasından sonra festivalin açılış konuşmalarını yapan Erzincan İl Milli eğitim Müdürü Aziz Gün konuşmasında; “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından son 4 yıldır icra edilen edep projesi kapsamında ki okulumuzun ve milli eğitim ARGE birimimizin Değerlerinle Değerliyim Projesi ve aynı zamanda gençlik hakları ve değerlerini bilmek, yenilikçi olmak konularında icra edilecek olan bu programa katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

Gençlik demek bir ulusun, bir devletin en önemli parçası demektir. Bir insanı dahi oluşturan bütün organların bir bütünü halinde insan meydana geliyorsa toplumu da meydana getiren parçaların içerisinde en önemli parça olan gençliktir ki biz bunu özellikle şuna benzetiyoruz. Vücudun ayakta kalabilmesi, dik durabilmesi için nasıl bir omurgaya ihtiyacı varsa toplumların ve milletlerinde omurgalarını oluşturan gençlerdir. Bunun için omurgalı olan, dik durabilen gençlerin yetişebilmesi için bugünü iyi değerlendirebilen, hedeflerini iyi bilen ve bu gayeler uğrunda çalışan bir gençlik istiyoruz” diye konuştu.

Gençlik ve gençliğin değerleri hakkında kısa bir bilgi veren İletişim uzmanı Oğuz Kürşat Onay, "Gençlik gelecek demektir. Türk genci Türk istikbalinin en büyük güvencesidir" dedi.

Konuşmanın ardından Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü öğrencileri Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata’ya cevabını seslendirdiler.

Barış ve özgürlüğün simgesi Güvercinler Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Birol Karadoğan, Erzincan Basın ve Enformasyon İl Müdürü Yahya Tekin, Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Ertuğrul Köroğlu tarafından uçuruldu.

Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Avrupa fırsatları gençlik bilgilendirme standı, Rehberlik Araştırma merkezi Standı, Gıda ve Tarım Laboratuvarı standı, Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği standı ile Süs ve bahçe bitkileri stantları gezilerek bilgi alındı.

Okul öğrencileri tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelirle okul kütüphanesine kitap alınacak. Gençlik festivali Erhan Kavlak tarafından verilen gençlik konseri ile sona erdi.