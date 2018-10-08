ERZİNCAN:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:00

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Başsoy’a Ziyaret

Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu beraberinde Milli sporcular ile birlikte Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’u ziyaret ettiler. Mumcu, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin...

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Başsoy'a Ziyaret
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Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu beraberinde Milli sporcular ile birlikte Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’u ziyaret ettiler. Mumcu, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’a Amatör Spor’a sağlamış olduğu imkanlardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Başsoy sporcuların Amatör Spor Haftalarını kutladı ve ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti. Sporun ve sporcunun öneminden bahseden Başsoy “Belediye olarak Amatör Spor Kulüpleri geldiğimiz günden bugüne kadar destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Spora destek vermek, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora yönlendirmek ve Türkiye çapında başarılı Sporcular yetiştirmek en başta bizim de görevimiz. Bu konu hakkında müdürümüzün ve ekibinin taleplerini bugüne kadar geri çevirmedik bundan sonra da desteklerimize devam edeceğiz. Sizleri özellikle bireysel spor dallarında dünya çapında göstermiş olduğunuz üstün başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Bizleri gururlandırıyorsunuz, böyle başarılı sporcularımızın yarışmalarda isimlerini duydukça gerçekten Erzincan olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Ailelerinizi kutluyoruz tebrik ediyoruz. Bizler her dalda altyapı imkanlarımızı geliştirip profesyonel sporcular yetiştirmek zorundayız. Yaptığınız çalışmalardan, gösterdiğiniz başarılardan dolayı tekrar hepinize teşekkür ediyorum” dedi ve ziyaretin sonunda sporcularımıza günün anlam ve öneminden dolayı hediyelerini taktim etti.
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