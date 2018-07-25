ERZİNCAN:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:10

Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı’ndan Erzincan Valiliğine ziyaret

Bölgede bulunan birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemede bulunmak üzere Erzincan’a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Erzincan Valiliğini ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan Erzincan Valiliğine ziyaret
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Bölgede bulunan birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemede bulunmak üzere Erzincan’a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Erzincan Valiliğini ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ı, valilik girişinde Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu ve kamu kurum müdürleri karşıladı.

Karşılama merasiminin ardından Erzincan Valiliğini ziyaret eden Güler ve Dündar Valilik şeref defterini imzaladı. Ziyarete 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu eşlik etti.
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