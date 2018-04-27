Hastaları daha güvenli nakletmek için eğitim alıyorlar

Erzincan’da, Sağlık Bakanlığının hizmet içi eğitimi kapsamında 4 ildeki 5 kadın 18 erkek ambulans şoförü, ATT ve Paramedik personeline, hastaların daha güvenli nakledilmesi amacıyla ambulans sürüş teknikleri eğitimi veriliyor.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce, Erzincan-Erzurum karayolu kenarındaki bir tır parkında oluşturulan ve trafiğe kapalı alanda, Erzincan, Ardahan, Iğdır ve Bayburt’tan gelen 112 Acil Servis personeli eğitime alındı.

Hastaların daha güvenli nakledilmesi için Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) verilen personel, bu süreçte uzman personelce sürüş tekniklerinde teorik ve pratik eğitim aldı.

Katılımcılara sürüşün yanı sıra ambulansların bakımı, onarımı, lastik sökümü, lastik takımı, kış şartlarında zincir takılıp sökülmesi eğitimi de veriliyor.

Erzincan 112 Acil Servis Başhekimi Kaan Çakır ambulans sürüş teknikleri eğitimi hakkında bilgi vererek; “Erzincan olarak bölgemizde Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimlerini vermekteyiz. Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimlerimiz 4 gün sürmektedir. Buna erkek kadın tüm personelimiz ATT, Paremedik, şoför olan tüm personelimiz katılmakta ve bu tarz eğitimlerden geçmektedir. Amacımız tüm çalıştığımız personeli her duruma hazır hale getirmek. Hangi durumla karşılaşırsa karşılaşsın bu durumda gerekli önlemleri alarak kendini en yakın hastaneye güvenli bir şekilde ulaştırabilmesini sağlamak. Bunlarım hepsi Erzincanlı vatandaşlarımızın hastaneye ulaşımlarını 112’yi aradıklarında güvenli bir şekilde hastaneye ulaşımlarını sağlayabilmek. Sürüş Teknikleri Eğitimlerini bölgedeki 7 ile vermekteyiz. Şuan aramızda Ardahan, Bayburt ve Iğdır illerinden katılımcılar bulunmaktadır. Bölgedeki eğitimci sayısı en yüksek iliz Erzincan olarak. Vatandaşlarımızdan da bizlere ve personelimize, 112’ye yardımcı olmalarını bu konuda personelimizi gerekli güvenli sürüş için önlemlerini sağlamalarını trafikte ambulans sireni duyduklarında y ada ambulans sürenini gördüklerinde ambulansın önünü açmalarını rica ediyoruz. Yaşama yol ver diyoruz tüm halkımıza’’ dedi.

Erzincan 112 Komuta Kontrol Merkezinde görevli Neslihan Eren ise açıklamasında; “’Erzincan 112 kontrol merkezinde görev yapmaktayım. İhtiyaç doğrultusunda biz bayanlar olarak ambulansta sürebiliyoruz. Bunun eğitimini çok iyi bir şekilde aldık. Halka şu şekilde önerimiz var, ambulans gördüklerinde muhakkak yol versinler. Biz burada aldığımız eğitimlerde ambulans sürüş teknikleri eğitimi dışında lastik sökümü takımı, zincir takımı her türlü eğitimi almaktayız’’ dedi.

Daha sonra konuşan Acil tıp teknisyeni Halime Tekin; “Erzincan 112’de ATT olarak görev yapmaktayım. Burada Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimlerimi alarak lastik değiştirme, zincir takma, aracı güvenilir bir şekilde kullanıp hastaları hastaneye nakletme konusunda eğitimlerimizi alıyoruz. Bu şekilde hastalarımızı güvenli bir şekilde hastalarımızı güvenli bir şekilde nakletmeyi ümit ediyoruz. Biz bayanlar olarak da bu eğitimi alarak hastalara yardımcı olmaya çalışıyoruz’’ diye konuştu.