Hastane bahçesi çocuk sesleriyle yankılandı

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi ve Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ortak bir etkinlik düzenleyerek, okullarında bayram etkinliklerine katılamayan öğrencilere büyük jest yaptılar. Hastaneye gelen minik çocuklar ise bu sürpriz karşısında mutluluklarını gizleyemediler.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, hastanede tedavi gören çocuklar ve aileleri ile hastanede bulunan küçük yaşta ki çocuklar gönüllerince eğlendi. Hasta çocukların moral bulduğu etkinlikte, palyaçolar ve tiyatro gösterileri büyük beğeni topladı.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr Ufuk Kuyrukluyıldız, organize ettikleri program ile ilgili yaptığı açıklamada; “Sevgili çocuklar, hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Sizler bizim için önemlisiniz. Sizler geleceğimizsiniz, sizler geleceğimizin teminatısınız. Bizde bugün sizlere moral olsun diye okuldan hastaneye gelen, hasta olan öğrencilerimiz bir nebze moral bulsun eğlensin diye böyle bir organizasyon planladık. Eğlenin, gülün, oynayın temiz dünyanızı temiz kalbinizi bizlerle paylaşın. İnşallah bizlerde sizin kalpleriniz kadar temiz bir dünya temiz bir hayat size sunabiliriz.’’ dedi.

Hastanelerde tıbbi ve medikal tedavilerin önemi kadar çocukların moral ve motivasyonlarının da çok önemli olduğunu belirten Erzincan Sağlık il Müdürü Yard. Doç. Dr. Erkan Hirik ise açıklamasında; “Hastaneler yalnızca tıbbi, medikal tedavilerin uygulandığı yerler değildir. Aynı zamanda çocuklarımızın moral ve motivasyonları bizim için çok önemli. Bu bağlamda da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hastanemiz sosyal hizmet uzmanları tarafından organize edilen bir etkinlikteyiz şuanda. Burada amacımız çocuklarımıza bir nebze olsun hasta çocuklarımızı mutlu edebilmek. Uyguladığımız medikal tedavilerin yanında psikolojik bir destek olarak mutluluğu gözlerinde görebilmek’’ diye konuştu.

Etkinlikte çocukların oldukça eğlendikleri görüldü. Çocukların aileleri ise etkinlikte emeği olan herkese teşekkür ederek, çocuklarının unutulmaz bir gün yaşadıklarını söylediler.